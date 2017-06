Tilburg stoomt door met nieuwe winkelstraat

Tilburgse fietsendief ook veroordeeld voor inbraakpoging Rijen

16:29 BREDA/TILBURG - Dat hij fietsen stal bij het Talent Square in Tilburg, bekende de 20-jarige Tilburger wel. Dat was ook nauwelijks te ontkennen, het was gefilmd. Maar de rechtbank vond ook de diefstal van twee scooters en een poging om in te breken bij de Primera in Rijen bewezen.