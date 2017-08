Tilburg telt straks liefst 26 escape rooms

Braboneger beschuldigd van diefstal: 'Mobieltje bleek gewoon tussen haar gekochte spullen te zitten'

29 augustus TILBURG - Steven Brunswijk, ook wel bekend als Braboneger, is dinsdagmiddag beschuldigd van diefstal. Hij was wat spullen halen in een kantoorwinkel in Tilburg toen een andere klant dacht dat hij haar telefoon had gestolen. ,,Ik maak wel vaker zo'n dingen mee, maar meestal laat ik het van me afglijden."