Tilburg toont zich op haar best tijdens drukbezochte Koningsdag 2017

'Down with the crown'; niet iedereen in Tilburg is vandaag Oranjefan

23:12 TILBURG - Down with the crown, Willem IV niet hier. Niet iedereen in Tilburg was donderdag even Oranjegezind. De protestbordjes van het Nieuw Genootschap Republikeinen spraken klare taal: weg met de monarchie. ,,We willen een tegengeluid laten horen."