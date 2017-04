'Tilburg Tune': gewoon zingen, niet over zeuren

Volledig scherm Het logo van Koningsdag in Tilburg. met Guus meeuwis © Gemeente Tilburg

Toosten op de koning en toosten op het leven, de tekst van 'Tilburg Tune' ademt dat Koningsdag in Tilburg vooral een feest moet zijn.

Her en der klinkt gemor over het lied, maar de kans is niet bijster groot dat deze tekst van Guus Meeuwis, net als het 'Koningslied' uit 2013 van tekstschrijver John Ewbank, tot op de grond wordt afgebrand. Schrijver en tekstdichter Frank van Pamelen vindt het een prima tekst. En taaldeskundige Wim Daniëls brandt er zijn vingers niet aan. ,,Ik was kritisch op het 'Koningslied'. Ik ga niet steeds reageren op teksten over de koning. Die naam wil ik niet hebben."

Guus Meeuwis viel voor 'Tilburg Tune' terug op zijn lied 'Proosten'. De strekking is grotendeels hetzelfde. Twee coupletten hebben een andere tekst. Voorbeeldje: 'Laten we klinken op de vrouwen' wordt 'Laten we toosten op de Koning'.

Frank van Pamelen: ,,Het is een prima lied. Het is goed om een bekende melodie en tekst te gebruiken. De mensen kennen het lied en kunnen het snel meezingen. Het lied gaat over vieren, over verbondenheid, dat is een goed uitgangspunt. Die verbinding komt niet alleen terug in de tekst, ook in de vorm. Het laatste woord van elke regel keert terug in de volgende regel. Bovendien is Guus een uitstekende ambassadeur voor de stad. Goed dat het zijn lied is."

De Tilburgse zanger Nol Havens maakt het niet zoveel uit wat mensen voor de koning zingen. ,,Het is misschien jammer dat er geen nieuw lied is gemaakt, maar mijn mening is niet zo belangrijk." Het 'nieuwe' lied kost de gemeente niets. Meeuwis maakte het gratis.

De volledige tekst van het lied staat onder de video.

Tilburg Tune:

Laten we proosten op het leven

Laat het leven je omarmen

Sla je armen om de liefste

Want de liefste dat ben jij.

Laten we toosten op de Koning

Laat de Koning Tilburg vieren

Want we vieren dat hier samen

En samen dat zijn wij.

Iedereen in Nederland zal zien hoe je hier leven kan

We willen aan de koning laten zien hoe Tilburg zingt

Hoe Tilburg danst en Tilburg leeft.

Sluit de rijen pak de handen

Pak de handen van die ander

Want de ander hoort erbij

Zoals jij hoort bij jou en mij