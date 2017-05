Tilburg University volgens studenten de beste van Nederland

De algehele tevredenheid over de studie (op een schaal van 1 tot 5) stijgt naar een gemiddelde van 4,15 in 2017. Het zet daarmee te stijging voort van 3,92 in 2013, 4,00 in 2014, 4,09 in 2015 en 4,13 in 2016. Op de ranglijst van alle universiteiten (inclusief technische en landbouwuniversiteiten) neemt Tilburg University een derde positie in na Wageningen University en de Technische Universiteit Eindhoven.