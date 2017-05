Tilburg woedend op Klijnsma om stoppen bijstandsproef: 'We gaan gewoon door'

Abigail Vermeulen benoemd tot secretaris Tilburg University

11:05 TILBURG - Abigail Vermeulen is per 1 september de nieuwe secretaris van Tilburg University. Ze is momenteel werkzaam als secretaris van de Raad van Bestuur van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Vermeulen is bestuurskundige en heeft brede ervaring in bestuursfuncties.