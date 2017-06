Tilburger (23) opgepakt met 1200 euro cash en zakjes drugs

'Escape tent' en 'buurcantus': buurtcamping Tilburg pakt het net even anders aan

21 juni Di 21 juni: Escape rooms kenden we in Tilburg al, maar de tweede editie van de buurtcamping introduceert een nieuw concept: een escape room in een tent. Oftewel: 'escape tent'. Samen met een 'buurcantus' is het een nieuwe toevoeging aan de camping.