Tilburger (23) slaat man met bierglas in gezicht

Rielse Kaaien naarstig op zoek naar bestuursleden

29 juli TILBURG - Het is zomer, vakantietijd, en dan denk je niet zo snel aan carnaval. Maar in het Rielse Kaaiengat is de editie 2018 al aan de orde. Het is in het verleden vaker voorgekomen. De Rielse carnavalstichting 'RCS de Kaaien' welke dreigt ten onder te gaan aan een tekort aan bestuursleden en vrijwilligers.