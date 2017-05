Tilburger (26) voor de rechter voor drie gewapende overvallen

Oud-bur­ge­mees­ter Prinsenbeek voorgedragen als nieuwe dijkgraaf

10 mei BREDA - Kees Jan de Vet is door het algemeen bestuur van waterschap Brabantse Delta voorgedragen als nieuwe dijkgraaf. Hij wordt na het verkrijgen van een Koninklijk Besluit naar verwachting 30 augustus geïnstalleerd. Hij volgt Carla Moonen op aan wie per 1 maart door de koning eervol ontslag is verleend.