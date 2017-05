Tilburger Bram van Boxel wint als enige niet-Zeeuw het ringrijden

Ook bij Sarto in Tilburg-West geen feest

17:14 TILBURG - In de wedstrijd tegen Zundert had het team van Werner Cools maar een opdracht: winnen. Bij winst zou de ploeg namelijk nacompetitie om lijfsbehoud in de tweede klasse E ontlopen. Net zoals in Rotterdam moet het feest een week worden uitgesteld: Sarto verloor met 0-2.