Tilburger die fietsenmaker neerstak had stemmen in zijn hoofd

Briefje van 50 was aan alle kanten vals, oplichter krijgt taakstraf

15:44 TILBURG - Het briefje van 50 euro dat een 54-jarige Tilburger in februari aan de groenteboer op de markt gaf was vals. Dat was meteen te zien. De zilveren rand erop ontbrak, het watermerk zat er niet in. Het was gewoon prutswerk.