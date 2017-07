Tilburger die scooter wil kopen komt niet terug van proefritje en neemt tweewieler mee

TILBURG - Een 20-jarige man uit Tilburg is zaterdagavond opgepakt omdat hij een scooter had gestolen in Roosendaal. Hij wilde een proefritje maken met de tweewieler, maar hij was naar zijn huis in Tilburg. Dat meldt de politie.