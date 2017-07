Tilburger dreigt met een schaar en slaat man in het gezicht

Het slachtoffer was bij een vriend, die in de wijk Oerle woont, op bezoek. In de tuin ontstond een woordenwisseling met de 47-jarige buurman. De discussie escaleerde waarna de verdachte met een schaar dreigde en stekende bewegingen maakte in de richting van het slachtoffer. Hij sloeg de schaar weg waardoor deze op de grond viel. Het slachtoffer kreeg een duw en viel op de grond. Terwijl hij op de grond lag sloeg de verdachte hem met een gebalde vuist op zijn linkeroog.