Tilburger opgepakt in gepantserde auto met stoorzender

Hall of Fame-directeur Cees Thomassen vertrekt: 'Tijd voor een nieuwe uitdaging'

11:39 Woe 7 juni: Na zes jaar aan het roer van de Hall of Fame in de Spoorzone te hebben gestaan, zwaait Cees Thomassen (40) als directeur af. ,,Ik had persoonlijke doelstellingen, die zijn ruimschoots behaald. Het is tijd voor een nieuwe uitdaging."