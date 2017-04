Tilburger opgepakt voor slimme oplichting van slijters in het hele land

DEN BOSCH - Een heel sluw plan, maar heel stom uitgevoerd, zo klonk het in de Bossche rechtbank vrijdag. Vanuit een Tilburgs studentenhuis zijn minstens 63 drankenhandels uit het hele land opgelicht, voor bedragen tussen de duizend en vierduizend euro per keer. Maar binnen een maand liep het brein al tegen de lamp. Hij kreeg vier maanden cel. Een Oirschotse huisgenoot verdient nog een fikse werkstraf, vindt het OM.

Over de opzet was goed nagedacht. Mike G. zocht in de Gouden Gids lukraak een bedrijfsnaam op en belde dan als werknemer daarvan een drankenhandel. 'Goed nieuws, hartstikke leuk, door een grote order of een jubileum moest er snel snel een feestje komen'. Of de slijter een tap, koeling, fusten, drank en limonade op voorraad had? Dat kwam hij dan snel ophalen, uiteraard nam hij borg-geld mee en de rekening regelden ze wel als al het spul terugkwam. Maar het spul kwam nooit terug.

Aangifte

De opgelichte handels zaten door het hele land. Ze kregen bestellingen van vaak duizenden euro's maar tot verbazing van de politie heeft vrijwel niemand aangifte gedaan. Een paar wel, onder andere uit Best, Eindhoven, Waalre, Tilburg, Dongen en Monster. Dankzij hen kon de politie Mike G. al snel in zijn kladden grijpen, opnieuw tot verbazing van de Hermandad gebruikte de Tilburger zijn eigen ID-bewijs als hij het spul kwam ophalen. Hij kon niet anders dan bekennen.

Achteraf bleek dat hij al een keer door het oog van de naald was gekropen. Verkeerspolitie hield hem een keer aan omdat de auto bijna over de grond sleepte door de vele drank. Er werd naar de slijter gebeld, maar die bevestigde dat het spul zojuist legaal was opgehaald. Omdat er vanalles mis was met de wagen en de papieren ervan, werd die in beslag genomen. Wel mocht Mike eerst de drank overladen in de auto van een maat.

Benzinegeld

Want Mike deed het niet alleen, vooral voor het ophalen vroeg hij hulp van anderen. Een daarvan was Wesley W.(24) , inmiddels verhuisd naar Oirschot. Met benepen stem zei deze in de rechtbank dat hij nergens van wist, hij reed af en toe als vriendendienst en kreeg dan benzinegeld.