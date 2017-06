Tilburger stak zijn vrouw en verkrachtte haar: 'Ik ga je dood maken'

De Tilburger sloot zijn vrouw op de betreffende dag op in haar slaapkamer. ,,Ik ga je dood maken", zei de man volgens de rechter, terwijl hij de deur op slot deed. Nadat hij haar verkrachtte pakte hij een van de twee messen die hij mee de kamer in had genomen en stak haar meerdere keren. Omdat de vrouw zich flink verzette, overleefde ze de aanval, aldus de rechter. Ze hield er wel blijvend letsel aan over en heeft nog altijd gevoelloze vingers, littekens en psychische schade. Omdat de Tilburger zo bedachtzaam was, is er sprake van poging tot moord.