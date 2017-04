Tilburgers aangehouden voor mishandeling in Zundert

Het voorval speelde zich af tijdens zondagnacht 2 oktober in een feestzaal aan de Wernhoutseweg in Zundert. Een lid van een groep vrienden die op een balkon stond morste tegen 3.30 uur wat drank over de reling. Een groep die daardoor nattigheid voelde, ging boven verhaal halen.

Dit mondde uit in een vechtpartij waarbij de 23-jarige Antwerpenaar op de grond viel en bewusteloos raakte. Toen hij op de grond lag werd hij nog geschopt. De man werd met hoofdletsel naar het ziekenhuis gebracht, maar is inmiddels weer thuis.