Tilburgers zetten zich schrap voor 'levensbedreigende' orkaan Texas: 'Het is spannend'

VIDEOTILBURG/KATY - Miljoenen mensen bereiden zich voor op de orkaan Harvey, die een van de zwaarste van de afgelopen twaalf jaar in de VS kan worden, zo ook Stijn van Munnen (20) uit Tilburg. Hij studeert economie aan de Texas A&M University in de Amerikaanse staat Texas. ,,Het is vooral afwachten hoe de orkaan zich gaat ontwikkelen.”

De verwachting is dat de orkaan vanavond laat of morgenochtend lokale tijd de kust van Texas, ter hoogte van de stad Corpus Christi, zal bereiken. Terwijl Harvey zich langzaam naar het vaste land begeeft, wordt hij ook steeds krachtiger, zeggen meteorologen.

,,Orkanen worden ingedeeld in categorieën van 1 tot 5", legt Ben Lankamp van Weerplaza uit. ,,Harvey heeft nu nog categorie 2, maar zal tegen de tijd dat-ie aan land komt waarschijnlijk categorie 3 bereiken. Dan spreekt men van een zware orkaan."

Wil je ook op de hoogte blijven en ons volgen via Whatsapp? App dan BD AAN naar 06-82658689.

'Wij zijn nu safe'

Pas als het zo ver dreigt te komen, gaan Stijn en zijn Tilburgse medestudenten over tot actie. ,,Wij zitten nu redelijk safe, het is relatief rustig hier”, zegt de twintiger vanuit de plaats College Station, hemelsbreed zo’n 250 kilometer verwijderd vanaf de kust. ,,Maar als de situatie ernstiger wordt, dan zal dat wel veranderen. Er komen al tussen de vijftig en honderdvijftig studenten onze kant op om tijdelijk te bivakkeren.”

De komende dagen kan er 250 tot 1000 millimeter regen vallen op de plek waar Harvey aan land komt. Ter vergelijking: in Nederland valt er ongeveer 1000 millimeter regen per jaar. Op het moment dat Harvey aan land komt, zal hij waarschijnlijk de zwaarste orkaan in de VS in twaalf jaar zijn.

Spannend

Toine Dikmans, ook oorspronkelijk uit Tilburg, wacht daarom in spanning af. Hij woont met zijn Amerikaanse vrouw en drie kinderen in het plaatjse Seabrook, vlakbij Houston. ,,We hebben water, voedsel, kaarsen en batterijen ingeslagen en beide auto's volgetankt. We zitten in de zone van vrijwillige evacuatie dus vooralsnog blijven we hier. Het is spannend, maar mijn vrouw is Amerikaanse en woont haar hele leven al in deze regio. Ze heeft Ike en Katrina ook meegemaakt, dus ik vertrouw op haar ervaringen en advies."

De Nederlandse Anna Hollaar is inmiddels een ervaringsdeskundige. Zij woont met haar gezin in Katy, een voorstadje van Houston in Texas, en heeft al meerdere orkanen meegemaakt. ,,We hebben ons voorbereid. We zijn allemaal thuis”, zegt ze.

,,De scholen zijn gesloten. We verwachten vooral veel regen'', zegt Hollaar vrijdag. ,,Houston ligt in een soort kom en staat bij dergelijke stormen vaak snel onder water. Iedereen heeft voorzorgsmaatregelen getroffen. Alle winkels zijn leeg en het water is op.''

Water

,,We zijn niet bang. Dat zijn de mensen die aan de kust wonen wel. Daar komt het water echt hoog te staan. Wij wonen nog zo’n 80 kilometer daarvandaan en er is een kans dat de storm afzwakt. Vooral zondag wordt bij ons veel regen verwacht. We hebben ons zwembad leeg laten lopen om zo het beetje van het vele water op te vangen'', grapt ze.

Het is niet de eerste storm die Hollaar meemaakt. De orkaan Allison in 2001 blijft haar het meest bij. ,,Toen stond echt alles onder water.’’ De orkaan richtte vooral in de staat Texas veel schade aan, er vielen enkele tientallen doden, 20.000 woningen werden verwoest en de schade bedroeg ruim 1,2 miljard euro.

Verder in het nieuws