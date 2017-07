Tilburgse (41) na helpen hongerige zwerver: 'Ik wil er een nationale dag van maken'

Hoewel ze niet graag in de belangstelling staat, hebben al die nieuwsberichten en 'ontzettend lieve' berichtjes haar wel op een idee gezet: een nationale dag waarop daklozen en zwervers over heel Nederland gratis terecht kunnen in eettentjes en restaurants. ,,Ik heb Beau van Erven Dorens al gemaild.”

Normaalste zaak

Voor Marijana zou het de normaalste zaak van de wereld moeten zijn, maar desondanks groeide ze met haar actie uit tot 'de heldin van Tilburg'. Foto’s van het hartverwarmende moment gaan nog altijd het internet over, van Lindanieuws, Telegraaf, AD tot RTL Nieuws, Metro en natuurlijk Facebook en Twitter.

Ondanks de massale media-aandacht, heeft de zwerver zich nog altijd niet bij Marijana gemeld. Ze heeft helaas weinig informatie over de man. ,,Ik weet alleen dat hij een Bulgaar is en dat hij in Antwerpen een vrouw en kind heeft.”

De Tilburgse zou hem heel graag willen spreken. ,,Ik ben erg benieuwd naar zijn persoonlijke verhaal. Ik zei dinsdag tegen hem: als ik iets voor je kan doen, laat het me dan alsjeblieft weten.”

Vastbesloten

Marijana is vastbesloten om andere zwervers in Nederland te helpen. Ze wil van 4 juli, de dag waarop zij de dakloze man een kom soep gaf, een nationale dag maken. ,,Het lijkt mij echt geweldig als alle horeca-eigenaren op die dag de handen ineen slaan en een paar uurtjes de deuren opengooien voor mensen die geen dak boven hun hoofd hebben. Dat is toch het minste wat we kunnen doen?"