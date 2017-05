Tilburgse 'anti-fascisten' kwaad over 'grove optreden' politie

Tilburg: niet tornen aan deal Bakertand

11:50 TILBURG/GOIRLE - Een packagedeal. Zo karakteriseert wethouder Berend de Vries (D66) de overeenkomst met Goirle over de grenscorrectie bij de Bakertand. ,,We gaan er niet meer aan tornen, dat is ook het standpunt van B en W."