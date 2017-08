Tilburgse artiest zamelt geld in voor ongeboren kindje: 'Zonder hulp gaan we het niet redden'

Expositie ter herdenking van oorlogsdrama in Goirle

11:49 GOIRLE - Op 15 augustus 1942 werden vijf mannen in de bossen bij Goirle vermoord door de Duitsers. Precies 75 jaar na deze fusillade wordt in het gemeentehuis van Goirle een expositie geopend die gewijd is aan de kampen Beekvliet (in Sint-Michielsgestel) en Haaren, en aan het drama dat zich in de vroege ochtend van die zwarte zomerdag voltrok.