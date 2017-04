Tilburgse BeKa-schoorsteen wordt versierd, maar is nog niet zeker van een Koningsdagkroon

Omwonenden medisch centrum Blaak geven strijd niet op

13:45 DEN HAAG/TILBURG - Hoewel het medisch centrum aan de Beeklaan in Tilburg al lang en breed verbouwd en in gebruik is genomen, blijven buurtbewoners zich verzetten tegen de verleende vergunning. Dinsdag voerden ze in Den Haag bij de Raad van State een hoger beroepszaak over de vergunning die de gemeente Tilburg heeft verleend voor uitbreiding van het apotheker- en huisartsencentrum.