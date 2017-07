Tilburgse broers opgepakt voor handel in harddrugs via internet

Blind date bleek liefde op het eerste gezicht

7:04 TILBURG - Herman (76) en Rina Verhoeven (74) kwamen elkaar meer dan vijftig jaar geleden tegen. Op het Kasteel in Well, waar Herman als student en lid van TSC St. Olof een gala had. Hij kreeg een blind date in zijn schoot geworpen: Rina. Het was liefde op het eerste gezicht.