Tilburgse burgemeester Peter Noordanus kondigt vertrek aan

Noordanus wil de zittende gemeenteraad zo de ruimte geven om een opvolger te kiezen voor de raadsverkiezingen van maart 2018. ,,De nieuwe raad en het college kunnen beter met een nieuwe burgemeester starten."

Noordanus, in juli 2010 benoemd in Tilburg, waarschuwt dat hij nu niet demissionair is. ,,Tot 1 oktober is het knallen in Tilburg. Op mijn bucketlist staat onder meer een raadsbesluit over vernieuwing van het Willem II-stadion en een programmatische aanpak van de georganiseerde criminaliteit verankeren in het nieuwe regeerakkoord."

Politieke carrière

Noordanus begon zijn politieke carrière in Den Haag, waar hij tussen 1982 en 2001 lid was van de gemeenteraad en tussen 1989 en 2001 wethouder ruimtelijke ordening. Tot 2009 was Noordanus actief in het bedrijfsleven.

Op 29 juni 2010 stemde de gemeenteraad van Tilburg unaniem in met de voordracht van Peter Noordanus als nieuwe burgemeester van de gemeente. Dit gebeurde na een op korte termijn ingelaste raadsvergadering. De procedure van aanstelling werd versneld omdat een verslaggever van het Brabants Dagblad aanwezig was bij de tweede sollicitatieronde in Grathem. In juli 2016 werd Noordanus beëdigd voor een tweede termijn.

Vestia

De PvdA-politicus was niet geheel onomstreden, onder meer door zijn betrokkenheid bij de Vestia-affaire. Burgemeester Noordanus zou de teruggetreden topman Erik Staal van Vestia in 2001 een topsalaris van vijf ton hebben bezorgd. Hij heeft dat zelf altijd ontkend.

