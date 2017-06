Tilburgse eigenaar over gestolen frietwagen: ‘Ze pakken niet alleen mij, maar ook mijn klanten’

Ca­ra­van­be­drij­ven rond Tilburg beleven topdrukte na zware tijden

2 juni RIEL/HULTEN - Het is drukker dan ooit bij de caravan(onderhouds)bedrijven in de regio. Het gaat economisch beter, mensen laten hun geld weer rollen merken ze bij Linberg Caravan Centrum in Hulten en Caravan & Camperschadeherstel Cleijsen in Riel.