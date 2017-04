Tilburgse fietsendief aangehouden door lokfietsen met gps

Vader en zoon exposeren in De Pont: 'Als we samen dingen maken hebben we voortdurend discussies'

15:55 TILBURG - Bijna 25 jaar geleden was Jeroen Doorenweerd de eerste kunstenaar die in de tuin van De Pont exposeerde. Zoon Mischa was vijf en kroop rond tussen de bouwsels. ,,Het is mooi en bijzonder dat we nu - in het jaar dat De Pont 25 jaar bestaat - samen in de projectzaal exposeren", zegt Jeroen.