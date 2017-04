Tilburgse Julia wint zesde seizoen van talentenshow Idols

De moeder van Julia was woensdagavond helemaal in de wolken. ,,Het is een heel speciaal gevoel om je dochter te zien winnen", vertelt Cecile. ,,Het was zó spannend, maar ze heeft het toch gehaald."

Julia zelf was woensdagavond nog erg druk met tv-optredens en andere verplichtingen. ,,Ik heb haar alleen maar even vlug een knuffel kunnen geven", zegt Cecile. ,,En straks zal ze het wel gaan vieren. Ja, die zal tot in de laatste uurtjes doorgaan."

Minder kijkers

De zesde reeks Idols trok veel minder kijkers dan het vijfde seizoen. De halve finale van Idols trok vorige week 294.000 kijkers. Het programma haalde hiermee die avond geen plek bij de 25 best bekeken programma's. De week ervoor trok het programma nog 358.000 kijkers.

Ruben Nicolai, die de talentenjacht presenteerde, opperde daarom er een jaar tussenuit te gaan met Idols (RTL5). ,,We hebben zeker ten opzichte van vorig seizoen flink ingeleverd." Hij noemde het recent 'ontzettend wrang dat het minder gaat na eerdere succesvolle seizoenen'. ,,Er gaan zoveel uren in zitten en dan is dit zo zonde, dat gun je al die mensen die er zo hard aan werken gewoon niet."

Jamai betwijfelt of dat de oplossing is. ,,Ik weet niet of dat nou gaat uitmaken hoor. Je hebt daarvoor geen enkele garantie natuurlijk. Ik ben zelf minder bezig met die kijkcijfers moet ik zeggen, maar het is natuurlijk wel heel jammer dat dit seizoen minder bekeken wordt. Gelukkig wordt er wel goed online teruggekeken'', vertelde hij vandaag.