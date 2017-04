Tilburgse markten doen het beter op eigen benen

Vier jaar cel voor gewapende overval na bedrijfsruzie in Tilburg

17:35 BREDA/TILBURG - De opdrachtgever en de drie uitvoerders van een overval op een voormalige zakenpartner hebben maandag van de rechtbank in Breda straffen gekregen van vier jaar. Bij de overval op detacheringsbureau TSD Group in de Kapitein Rondairestraat in Tilburg werden medewerkers vastgebonden met tie wraps en bedreigd met een pistool.