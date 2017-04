Tilburgse rapper Boef houdt wereldartiesten achter zich in Album Top 100

Tilburger niet onder indruk van contactverbod met ex

16:16 BREDA/TILBURG - Een 41-jarige Tilburger lijkt niet onder de indruk van contactverboden die hij krijgt met zijn ex-partner. Hij overtrad dat verbod al snel nadat hij haar zou hebben mishandeld in Tilburg op 18 november, maar gisteren zei de vrouw in de rechtbank in Breda dat hij ook vorige week vrijdag nog bij haar in de straat was.