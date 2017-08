Tilburgse schoonmaker: 'Alles wat smerig is kan schoon worden'

,,Ik werk als schoonmaker overal en kom van alles tegen" vertelt Van den Boogert. ,,Van een net verbouwde woning tot aan een kraakpand. Binnen kom je de gekste dingen tegen. Menselijke ontlasting, dode dieren, maar over het algemeen is het bouwafval of stof. Er is niks dat ik smerig vind en alles wat smerig is kan schoon worden gemaakt."

Urine en ontlasting

Om duidelijk te maken dat zijn werk hard nodig is, komt de schoonmaker met een anekdote. ,,We hebben ooit twee kraakpanden leeg moeten ruimen. Daar lag rottend eten en stonden emmers met urine en ontlasting. Er waren verschillende jongens van ons die kotsend naar buiten kwamen, maar ik stond binnen doodleuk containers te bestellen. Toen kwamen mensen van vijf straten verder klagen over de lucht. Dan is het wel extreem."

Want linksom of rechtsom, de klus moet geklaard worden. En alles voor de tevredenheid van de opdrachtgever. "Over het algemeen krijg ik complimenten van klanten over het achtergelaten werk. Het is belangrijk om respect van de klant te krijgen, dat maakt het beroep leuk. Soms hoor ik ook 'gooi maar neer, dat ruimt de schoonmaker wel op', maar eigenlijk luister ik daar niet naar."

Ondergewaardeerd