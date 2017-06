Tilburgse student Carlijn bij Rock am Ring: 'Het is vooral heel erg balen dat we Rammstein mislopen'

TILBURG - Carlijn Kösters (20) en haar vrienden verheugden zich enorm op de komst van Duitse metalband Rammstein, toen leden van de organisatie van festival Rock am Ring het podium opstapten en de bezoekers verzochten terug te gaan naar de camping in verband met een terreurdreiging.

,,We zijn speciaal naar Rock am Ring gekomen om Rammstein te zien. Toen we te horen kregen dat we per direct het festivalterrein moesten verlaten en teruggaan naar de camping baalden we wel echt enorm."

Volgens de Tilburgse student verlieten mensen rustig het terrein. ,, Er heerste geen paniek, maar vooral veel onduidelijkheid. Er was natuurlijk veel in het nieuws over terroristische dreigingen in Duitsland."

Carlijn werd vanuit Nederland op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen, want de kans was aanwezig dat het hele festival werd afgelast. ,,De organisatie maakte later bekend dat het festival wel doorgaat", aldus Carlijn. ,,De sfeer is goed hier, ondanks dat veel mensen balen dat ze Rammstein zijn misgelopen.

De Tilburgse student maakt zich verder geen zorgen meer over het verloop van het festival. ,,Mensen zijn er verder ook wel gerust op, omdat er goed is gehandeld door de organisatie. We gaan er gewoon het beste van maken."