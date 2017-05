Tilburgse verdachte moet zich verantwoorden voor kasteelmoord

Geronk en gejakker in de lente: 'Sluit 's nachts een rijbaan van cityring af'

10:34 Di 2 mei: Piusplein-bewoner Jan van Tuijn hoeft niet naar buiten te kijken om te weten of het zonnig is. Gebrul van snelle motoren? Check. Gegrom van quads? Ook. Dan is het lente in Tilburg.