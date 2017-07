Tilburgse vrouw (59) slachtoffer van straatroof

VIDEO: Afscheid van vluchtelingen in Tilburgse wijk Fatima

30 juni TILBURG - De opvang van vluchtelingen in de Tilburgse wijk Fatima houdt officieel op te bestaan per 1 september. Dat is vrijdag 30 juni gevierd met een afscheidsfeestje, in aanwezigheid van vluchtelingen, buurtbewoners en vertegenwoordigers van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).