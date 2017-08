Tilburgse wijk in de ban van autobranden: 'Ik parkeer alleen nog voor mijn eigen raam'

TILBURG - Bewoners in sommige straatjes in Korvel durven hun auto niet meer in de straat te parkeren. Na de zoveelste autobrand in de wijk zijn ze bang dat hun auto 's nachts in vlammen op gaat. 'Hier hangen figuren rond die de onherkenbaarheid van het duister opzoeken.'

Halflege parkeerpleintjes ’s nachts achter de Capucijnenstraat in de Tilburgse wijk Korvel. Na de autobrand afgelopen donderdagnacht in de straat, nemen buurtbewoners het zekere voor het onzekere. Ze parkeren liever in straten waar meer toezicht is.

,,Ik parkeer mijn auto nu voor de zekerheid direct voor mijn raam”, zegt een buurtbewoonster die niet met naam in de krant wil, uit angst dat het om gerichte brandstichtingen gaat. ,,Als daar geen plek is, zet ik hem niet meer op het afgelegen pleintje achter mijn straat. Dan rij ik naar de parkeergarage op de Schouwburgring. Weet ik tenminste zeker dat ik mijn auto nog terugzie.”

Slecht verlicht

De parkeerhofjes zijn slecht verlicht en voelen onveilig, zegt raadslid van Lokaal Tilburg Frans van Aarle, die zelf ook in de wijk woont. ,,Hier hangen ’s nachts figuren rond die de onherkenbaarheid van het duister opzoeken.” Hij gelooft in preventief toezicht van camera’s en verlichting. Hij heeft hierover vragen ingediend bij het college van B en W.

De wijk wordt al een jaar lang geteisterd door een (of meerdere) vermoedelijke brandstichter die het gemunt heeft op auto’s. In heel Tilburg zijn alleen dit jaar al 52 auto’s in brand gestoken. Dat is nu al meer dan de 42 autobranden in heel 2016. In de wijken Korvel en ‘t Zand is de concentratie van autobranden het hoogst. Als extra maatregel stuurt de politie nu bij een brandmelding een extra auto voor buurt- en sporenonderzoek.

Waarom?

Het is het gesprek van de dag in Korvel. Vooral de brand van donderdagnacht, waarbij een jonge vrouw haar vakantie naar Zuid-Frankrijk in rook zag opgaan nadat haar bepakte auto 's nachts in brand vloog. ,,Waarom zou iemand dat voor de lol doen?”, vraagt Roel Aarts zich af. Hij woont iets verderop in de wijk en heeft een leaseauto. ,,Mij hebben ze er niet mee als de mijne het volgende doelwit wordt. Mijn auto is toch verzekerd. Maar om nou iemands kans op vakantie af te nemen, is beneden alle peil.”