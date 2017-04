Tilburgse zamelt in voor eigen gewin over de rug van zieke Diamantino uit Beek en Donk

TILBURG/ BEEK EN DONK - Een oplichtster uit Tilburg die geld verdient over de rug van je ongeneeslijk zieke kindje. Het is Suzanne Hendriks en Patrick Goes uit Beek en Donk overkomen. Dinsdagochtend hebben ze aangifte gedaan bij de politie.

Hun zoontje Diamantino heeft de zeldzame en ongeneeslijke ziekte pontocerebellaire hypoplasie type 2. De verwachting is dat hij nooit zal leren lopen en hooguit 16 jaar wordt. Het stel is vorig jaar een crowdfund-actie gestart voor een rolstoelbus. De helft van de benodigde 26.000 euro is al bij elkaar gesprokkeld.

,,Deze vrouw is bezig geweest om geld in te zamelen voor onze Diamantino. Maar twee weken geleden wilde ze ineens een kindje met neuroblastoom helpen, want dat leverde meer op", vertelt Hendriks. ,,Toevallig is dat het neefje van een vriendin van mij, en die waarschuwde ons."

Facebook

De communicatie over de geldinzameling is vooral via Facebook gegaan, waarop voor Diamantino een pagina is aangemaakt. Toen daar de eerste waarschuwingen tegen deze dame werden geplaatst, kwamen er veel meer reacties. Goes: ,,We zijn ook benaderd door een zus en een buurvrouw die door haar zouden zijn opgelicht."

De Tilburgse was bezig een bingo in haar woonplaats te organiseren, op vrijdag 28 april. Entreekaarten à 25 euro moesten van tevoren worden betaald. Ze had al een zaal en een artiest besteld en veel dure cadeaus bij sponsoren losgepeuterd.

Politie

,,Een barbiehuis van 200 euro, een boodschappenpakket en Carrie Slee heeft een boekenpakket opgestuurd, mét handtekening", somt Goes op. Hij heeft de foto's ervan nog op zijn telefoon. Die zijn op internet inmiddels niet meer te vinden, omdat de vrouw haar Facebookaccount heeft verwijderd. Goes heeft overal schermopnames van gemaakt en aan de politie overhandigd. ,,Er was nog niks betaald. Ik ben blij dat we er nu achter zijn gekomen en niet op de bingo-avond zelf. Anders hadden wij voor de kosten op kunnen draaien."

Onbereikbaar

Sinds de twee de vrouw met hun bevindingen hebben geconfronteerd, is die onbereikbaar. Ook de sporen op internet zijn dinsdag in de loop van de ochtend uitgewist. ,,Ze woont ook niet meer in Tilburg, maar we zijn achter haar nieuwe adres gekomen. Dat hebben we aan de politie doorgegeven."

De aangifte ligt uitgeprint op de keukentafel. 'Horizontale fraude' blijkt zoiets te heten. Volgens Goes is hem gezegd dat de vrouw en haar werkwijze bekend zijn bij de politie, maar die kon dat dinsdag desgevraagd niet bevestigen. "De agent zei dat dit een sneaky vorm van oplichting is. De vrouw heeft de naam van onze jongen gebruikt om er zelf beter van te worden."