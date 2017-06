Tim Jongbloets (15) uit Tilburg spoorloos na treinreis: 'Wij zijn erg ongerust'

Ionica Smeets vermaakt publiek met grafieken en grappen

19 juni TILBURG - Het Science Café XL met in de hoofdrol wiskundige Ionica Smeets, dat gisteravond in de Tilburgse Schouwburg plaatsvond, was naast een college in cijfers ook een echte theateravond, met publiek dat actief mee kon doen en doorspekt met humor.