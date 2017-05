'Topdeal': Gevangenis in Tilburg krijgt tweede leven als illegalendorp in België

Omstreden

Het illegalendorp komt in het Antwerpse dorp Zandvliet, net over de grens bij Ossendrecht. Dat is in Nederland nu al omstreden. De gemeente Woensdrecht is overvallen door de komst van de illegalen. De gemeente is niet geïnformeerd over de plannen van de federale Belgische regering. ,,We vinden het normaal dat je elkaar als buren elkaar op de hoogte houdt. We verwachten dat het nog gebeurt en wachten officiële berichtgeving af. Ondertussen beraden we ons op een standpunt'', aldus een woordvoerder dinsdag in een reactie.