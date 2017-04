Treurnis bij de resten van Etenstijd

TILBURG – De brandweer is ingerukt, het nablussen is afgerond, ramen en deuren mogen weer open bij omwonenden. Er hangt donderdagochtend nog een lichte brandlucht bij de resten van wat een dag eerder nog restaurant Etenstijd in Tilburg was. Het terrein trekt veel belangstelling is met hekken afgezet als uitbater Michaël Chen de schade op komt nemen. Hij oogt ontdaan en heeft geen behoefte aan het geven van commentaar: ,,Sorry, maar op dit moment even niet.”

Herbouwen

Eigenaar Jan Meurs jr. is ook bij de resten van het pad, dat hij aan Chen had onderverhuurd. ,,Ik ben blij dat alle gasten op tijd weg waren. Dit is extreem vervelend. Er zal heel veel geregeld moeten worden." Meurs maakt donderdagochtend een eerste inspectieronde met de verzekeraar. Toen hij woensdagavond rond tien voor negen hals over kop vanuit het stadion van Willem II bij het pand aankwam, had hij nog de hoop dat er nog wat te redden viel. Maar zodra de vlammen om half tien uit het dak sloegen wist hij dat die hoop ijdel was. Of het restaurant herbouwd wordt? ,,Ik neem aan van wel, maar daar kan ik nog niets over zeggen."