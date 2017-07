Twee aanhoudingen in zaak Lou Herst uit Tilburg

Ogbeche kan bijna niet wachten op rentree bij Willem II

4 juli ZEIST - De vijfjarige Cameron heeft al een tijdje pech. Hij voetbalt graag met zijn vader, maar de Willem II-spits Bartholomew Ogbeche is dagelijks bekaf als hij na weer een dag revalideren in Zeist thuiskomt in Tilburg. ,,Dan stort ik op de bank en zeg ik Cameron dat ik de keeper ben. Dan mag hij ballen op mij schieten, maar zelf kom ik dan niet meer overeind."