Twee auto's in brand op afgesloten terrein in Tilburg

Connie Rijlaarsdam van GGD Hart voor Brabant 'meest invloedrijke persoon in publieke gezondheid'

12 april TILBURG - Omdat ze het initiatief nam voor het programma ‘anticonceptie voor kwetsbare ouders’ is Connie Rijlaarsdam uitgeroepen tot meest invloedrijke persoon in de publieke gezondheid 2016. De prijs werd uitgereikt door Hugo Backx namens GGD GHOR Nederland en de NPHF Federatie voor Gezondheid, tijdens het Nationaal Congres Volksgezondheid in Amersfoort.