Twee fietsers zwaargewond na aanrijding op Bredaseweg in Tilburg

Vertrouwelijke gegevens jeugdzorg Tilburg lagen op straat door verkeerd mailadres

26 juni TILBURG - Persoonsgegevens van cliënten van jeugdzorg in Tilburg zijn vorig jaar op een verkeerd adres beland. Het mailadres van de regiogemeenten Hart van Brabant was bijna identiek aan dat van de Scoutingregio Hart van Brabant. Enkele zorgaanbieders hadden daarom per abuis vertrouwelijke informatie naar de scouting gestuurd, in plaats van naar de gemeenten.