Udenhouters werken als marketeer voor Snapchat: 'Het enige bedrijf in Nederland dat zoiets doet'

UDENHOUT - Jong is ie, Ruben Pijnenburg. 21, 'al bijna 22', zegt ie. Zijn blauwgrijze ogen kijken van onder twee rechte wenkbrauwen serieus de wereld in. Een wereld, die wat hem betreft wel wat groter mag dan Udenhout. In september vertrekt de zoon van Adri en Anja Pijnenburg daarom naar Amsterdam, waar hij gaat werken bij Gospooky.

Dit anderhalf jaar oude bedrijf is opgezet door vriend en voetbalmaat Liam Tjoa (20) en Tim van der Wiel (19), en het doet in marketing voor Snapchat. Volgens Ruben is Gospooky het enige bedrijf in Nederland dat zich daarmee bezig houdt.

Klanten als Albert Heijn, ABNAMRO en de HEMA leren van Tim, Liam, Ruben en enkele freelance-medewerkers hoe ze de jongste doelgroep tussen 13 en 18 en de wat oudere tot ongeveer 25 jaar kunnen bereiken. Gospooky ontwerpt vervolgens ook reclamecampagnes voor Snapchat-gebruikers. De zaken gaan goed: het jonge bedrijf won de prijs voor New Kids on the Block bij de Stichting Adverteerders Jury Nederland, de SAN Accent prijs en dit najaar betrekt Gospooky een kantoor aan de Lauriergracht in de Amsterdamse Jordaan.

Ruben: ,,Ik had de keuze om na mijn sport en economie opleiding een master in marketing te doen, of in dienst te gaan bij Gospooky, waar ik nu als freelancer voor werk. Ik denk dat ik nu meer kan leren in een baan, dan dat ik ga studeren. Dat wil ik later wel. Op deze manier kan ik veel ervaring opdoen, en sparen voor later.''

Voor Ruben is veel veranderd toen hij als aankomend marketingman stage ging lopen bij de Chris Evert Tennis Academy in Florida in de Verenigde Staten. Meer daarover in het Brabants Dagblad van dinsdag 8 augustus, editie Tilburg.