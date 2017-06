Unicum in muziekindustrie: gratis concert FFDP in 013 'als goedmakertje'

Ruziënde metalband wil dramaconcert in 013 zo snel mogelijk inhalen: 'Het was een lawine aan clusterfucks'

15 juni TILBURG – De Amerikaanse metalband Five Finger Death Punch werkt aan de mogelijkheid om het geflopte concert in Tilburgse poppodium 013 zo snel mogelijk in te halen. Dat laat leadgitarist Zoltan Bathory donderdag op Facebook weten. Het inhaalconcert is dan zeer waarschijnlijk zonder zanger Ivan Moody, die deze week naar een afkickkliniek is gestuurd na zijn belabberde performance in Tilburg.