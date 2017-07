Unieke prestatie rapper Boef: 100 miljoen streams in 10 weken

Station Tilburg: Breexz vernieuwd, noodunits Spoorlaan-zijde weer weg

3 juli Ma 3 juli: De veranderingen rond station Tilburg denderen in sneltreinvaart voort: de tijdelijke noodunit voor het station is verwijderd. Deze week verdwijnen ook de schuttingen bij de oude stationspassage. Ondertussen is restaurant Breexz totaal vernieuwd. ,,Na 16,5 jaar werd het tijd.”