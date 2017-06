Urgente vermissing: Tim Jongbloets (15) uit Tilburg spoorloos na treinreis

UPDATE Oud-cof­fee­shop­hou­der Johan van Laarhoven ook in hoger beroep veroordeeld in Thailand

13:56 BANGKOK/TILBURG - Johan van Laarhoven, Tilburgse oud-coffeeshophouder, is dinsdagochtend in Thailand ook in hoger beroep veroordeeld voor witwassen van het geld dat hij verdiende met het verkopen van softdrugs in Nederland. Het gaat om het investeren van de opbrengst van gedoogde coffeeshops in Tilburg en Den Bosch.