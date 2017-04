Van braderieën tot optredens: dit is er op Koningsdag te doen in Tilburg

In het centrum zijn in de welbekende 'stapstraten' verschillende feestjes. Je kunt onder meer terecht op de Korte Heuvel en het Piusplein. Maar ook in de Oranjestraat en de Stadhuisstraat is de hele dag door muziek. Poppodium 013 houdt in de Veemarktstraat zelfs zijn eigen festival - Jus d'Orange - dat gratis te bezoeken is. Honger gekregen van dat alles? Op het Pieter Vreedeplein strijken zo'n twintig foodtrucks neer. Bovendien is daar ook een aparte kidscorner en kun je op schermen de route van de koninklijke familie volgen.