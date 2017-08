Vastgoedmagnaat Ton Hendriks wil het uitpraten met Tim Hofman

De Nijmeegse huisbaas kwam maandag hard in aanvaring met het camerateam van Hofman, dat voor het onlineprogramma #BOOS opnames kwam maken in Hendriks' kantoor. Dat bezoek liep volledig uit de hand. Hofman hield er een gebroken kaak aan over.

Spijt

Hendriks heeft daar spijt van, zegt hij zaterdag in een interview met de Gelderlander. ,,Ik betreur het ten zeerste dat Tim Hofman letsel heeft opgelopen. Ik heb inmiddels ook mijn excuses aangeboden. Vandaag opnieuw.’’ Over het gesprek waarvoor hij Hofman heeft uitgenodigd zegt hij: ,,Ik wil dat we samen uitpraten hoe het zo heeft kunnen lopen en kijken of we tot een oplossing kunnen komen.’’