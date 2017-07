Verdachten ontkennen beroving in Telegraafstraat in Tilburg

Na jaren in het donker springen de We­der­op­bouw-mo­zaïe­ken van station Tilburg weer in het oog

17:50 Do 20 juli: Sinds deze week schitteren ze weer: de negen glas-mozaïeken bij de voormalige stationshal. Jaren geleden - toen de grote verbouwing van station Tilburg nog in de planfase zat - was er even de vrees dat de panelen van kunstenaar Piet Buys zouden verdwijnen.