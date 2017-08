Verdachten ontvoeringszaak Nunspeet vrij, alleen Tilburger Patrick J. nog vast

Kermisattractie Chaos na een dag weer gesloten

16:24 NAALDWIJK/TILBURG - Voor het eerst draaide de kermisattractie Chaos dinsdag weer op de kermis in Naaldwijk, na zo'n tweeënhalve week dicht te zijn geweest. Dat was van korte duur. De attractie is sinds woensdag weer gesloten.