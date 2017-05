Verdachten Tilburgse Kapelzaak krijgen eis te horen

Beveiliger krijgt beuk na voorkomen fietsendiefstal in Tilburg

9:16 TILBURG - De politie heeft dinsdagavond laat een inwoner van Kaatsheuvel aangehouden die even daarvoor een beveiliger van de fietsenstalling bij het Centraal Station in Tilburg een beuk had gegeven. Deze had de man in de stalling aangetroffen met een knipschaar.